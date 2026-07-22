Hatay\'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kaza, geçtiğimiz gün Reyhanlı - Kırıkhan yolunda yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Ezer'in gün içerisinde Reyhanlı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - HATAY