Hatay'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Hatay'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü

Hatay\'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü
22.07.2026 08:56
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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 41 yaşındaki Mehmet Ezer hayatını kaybetti.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kaza, geçtiğimiz gün Reyhanlı - Kırıkhan yolunda yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Ezer'in gün içerisinde Reyhanlı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Hatay, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Tarım İşçileri Minibüsü Dev rildi: 1 Ölü - Son Dakika
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