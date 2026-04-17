Hatay\'da Tır Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da 2 tırın çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Payas - İskenderun D817 Karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir tır, dönüş yapan başka bir tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tali yoldan ana yola giriş yapmak isteyen tıra, seyir halindeki tırın ok gibi saplandığı görüldüi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY