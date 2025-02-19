Hatay'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

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Dörtyol'da otomobil takla attı; 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası görüntüledi.

19.02.2025 10:34
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Hatay'da otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Emin Can Pekgürler "13 yıldan beri burada yaşadığımız kazaların haddi hesabı yok"

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil takla attı 1'i ağır 3 kişi yaralındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç kavşakta, karşı yönden bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken 34 ALP 098 plakalı otomobille çarpıştı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan Sefa F., Anıl A. ve İbrahim K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"13 yıldan beri burada yaşadığımız kazaların haddi hesabı yok"

Sürekli aynı yerde kazaların yaşandığını anlatan Emin Can Pekgürler, "kazaların yaşandığı yerde 13 yıldır ikamet ediyorum. 13 yıldan beri burada yaşadığımız kazaların haddi hesabı yok. Burada görmüş olduğunuz yollarda asla kimse durmuyor ve kimse tabelaları dikkate almıyor binanın yapımından sonra da araç geldiğin zaman ya da buradan bir araç yerden bir araç geldi falan birbirine maalesef göremiyor yolu göremiyor. Kazalardan sonra yola banket döşelidir fakat üstüne gene asfalt çalışması yapılınca banketler gitti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika

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