Hatay\'da Trafik Kazası: Sürücü Kaza Yara Almadan Kurtuldu

Hatay'da şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Necmettin Kaynar idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen aracın doktor olduğu öğrenilen sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanmadığı belirlenen Kaynar, kazayı yara almadan atlattığını söyledi. Kaza sonrası 'Verilmiş sadakamız varmış' diyen Kaynar, "Önümdeki araca çarpmamak için sağa geçtim, diğer araç da sağa geçti. Tam çarpacakken kırdım, kaza oldu. Verilmiş sadakamız varmış, yaralanmam hiç yok" ifadelerini kullandı. - HATAY