Hatay\'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Attı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Antakya-İskenderun çevre yolunda yaşandı. M.Y.Ç. idaresindeki 80 KB 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. - HATAY
