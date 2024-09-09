Hatay'da tünel şantiyesinde işçi kuyuya düştü - Son Dakika
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Hatay'da tünel şantiyesinde işçi kuyuya düştü

Hatay\'da tünel şantiyesinde işçi kuyuya düştü

Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden tünel şantiyesinde çalışan bir işçi, 24 metrelik kule kazığı kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

09.09.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
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Hatay'da tünel şantiyesinde 24 metrelik kule kazığı kuyusuna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde devam eden tünel şantiyesinde çalışan 21 yaşında Ali G. talihsiz bir kaza yaşadı. Genç işçi, 24 metrelik kule kazığı kuyusuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı kısa süren çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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