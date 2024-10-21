Hatay\'da Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da kontrolden çıkarak meyve bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan İlçesi Yalangoz Mahallesi mevkinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, meyve bahçesine uçarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
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