Hatay\'da Vatandaşın Parmak Yüzüğü İtfaiye Tarafından Çıkartıldı

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Hatay'da vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Reyhanlı'da yaşayan bir vatandaş parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca devlet hastanesine başvurdu. Hastane görevlileri de vatandaşı itfaiye amirliğine yönlendirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY