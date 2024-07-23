Hatay\'da yangın çıkan evdeki hamster itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

3.Sayfa

Hatay'da yanan evdeki hamster itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Antakya İlçesi Küçükdalyan Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın esnasında evde bulunan kafes içerisindeki hamster itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu. - HATAY