Hatay'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde yaşandı. Müstakil evde yaşanan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?