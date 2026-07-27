Hatay'da Yangın, Otomobil ve Sera Yandı - Son Dakika
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Hatay'da Yangın, Otomobil ve Sera Yandı

Hatay\'da Yangın, Otomobil ve Sera Yandı
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Hatay'da bir bahçede çıkan yangında otomobil ve sera zarar gördü, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Hatay'da bahçede başlayan yangında otomobil ve sera yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bahçelik alanda başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangında bir otomobil ve sera yangının içerisinde kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev ve sera kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Yangın, Otomobil ve Sera Yandı - Son Dakika

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