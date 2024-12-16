Hatay'da ahırın samanlık kısmında yaşanan yangında saman balyaları alev alev yanarak zarar gördü.
Yangın, Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlık kısmında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve kepçe yardımıyla söndürüldü. Yangında, saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Saman Balyaları Zarar Gördü - Son Dakika
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