Hatay\'da 10 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

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Hatay'da bir iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonuna ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda; Erzin ilçesinde 3 Eylül tarihinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY