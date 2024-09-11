Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Tabutgediği yaylasında meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet 70 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ömer Faruk Koca hayatını kaybederken, M.E.Ş. ise yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

11.09.2024 14:59
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Hatay'da yayla yolunda 70 metreden uçan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hassa ilçesi Tabutgediği yaylasında meydana geldi. Yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 70 metre yükseklikten uçtu. Devrilerek takla atan motosikletteki Ömer Faruk Koca öldü, M.E.Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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