Hatay'da Yılanlar Yakalandı
Dörtyol'da yerleşim alanına giren 2 yılan, itfaiye tarafından doğaya bırakıldı.
Hatay'da yerleşim alanlarına giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Dörtyol ilçesinde ağa dolanan yılan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden kurtarıldı.
Akdeniz bölgesinde havaların ısınmasıyla yılanlar sıklıkla yerleşim alanlarında görülmeye başlandı. Hatay'da yerleşim yerlerine yılan giren vatandaşlar çareyi itfaiye ekiplerinde buluyor. Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına giren 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Dörtyol ilçesinde ağa dolanan yılan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden kurtarıldı. Yılanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
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