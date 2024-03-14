Hatay'da yük treni otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da yük treni otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Hatay\'da yük treni otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada yük treni, otomobile çarptı ve araç hurdaya döndü. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

14.03.2024 20:58  Güncelleme: 21:05
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. İrem S. yönetimindeki 06 BCU 072 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da yük treni otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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