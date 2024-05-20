Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü - Son Dakika
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

Hatay\'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan buğday tarlasında yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangına Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak yangında hasat aşamasındaki 57 dönüm buğday zarar gördü.

20.05.2024 18:54
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangına Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Reyhanlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü'nden 1 arazöz, çevredeki çiftçilerden 4 traktör, Kırıkhan itfaiyesinden 1 arazöz ve Kumlu itfaiyesinden 2 arazözün 1 buçuk saat süren müdahalesi ve soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında hasat aşamasındaki 57 dönüm buğday zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü - Son Dakika
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