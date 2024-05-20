Hatay'ın Kumlu ilçesinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangında 57 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yüksek gerilim hattından kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, toplam 57 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangına Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Reyhanlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü'nden 1 arazöz, çevredeki çiftçilerden 4 traktör, Kırıkhan itfaiyesinden 1 arazöz ve Kumlu itfaiyesinden 2 arazözün 1 buçuk saat süren müdahalesi ve soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında hasat aşamasındaki 57 dönüm buğday zarar gördü. - HATAY
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