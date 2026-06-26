Reyhanlı\'da zeytinlik alandan alevler yükseldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında zeytinlik zarar meydana geldi. - HATAY