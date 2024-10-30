Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Arslanyazı ve Hisarcık Mahalleleri arasında bulunan zeytinlik alanda yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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