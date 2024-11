Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altında

3.Sayfa

Orman yangınında küle dönen alan böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'da orman yangınında zarar gören 95 hektar alan dron ile görüntülendi.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlamıştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye kısa sürede başlamıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası yangın, sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İlk belirleme göre yangında 95 hektar alan zarar gördü. 4 ev ve 2 ahırın da sirayet ettiği yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Harlısu Mahallesi muhtarı İlhami Uçar, "Saat 10.00 sularında Kozaklı mahallemizde elektrik kontağından çıkan yangında 95 hektar alanımız zarar görmüştür. İtfaiye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, komşu illerden gelen ve orman arozözlerinin yardımıyla çok şükür gece orman yangının bir kısım kontrol altına alınırken gece başlayan yağmurun yağmasıyla şu an yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Çok şükür burada mal ve can kaybımız olmamıştır. Köyümüzde iki tane ahırımız yandı, çok şükür can kaybı olmadığından biz buna şükrediyoruz. Biz en azından atlattık diye düşünüyoruz şu anda şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.