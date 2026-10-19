Hatay Defne\'de Asi Nehri\'ne düşen kamyonetteki 2 yaralı itfaiyece kurtarıldı

Hatay Defne'de Asi Nehri'ne düşen kamyonetteki 2 yaralı itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Defne ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet Asi Nehri'ne düştü. Nehirden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Asi Nehri'ne uçan kamyonette yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza, Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, Asi Nehri'ne düştü. Kazada yaralanan 2 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Kaynak: İHA
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