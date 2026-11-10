Hatay Dörtyol\'da minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Hatay Dörtyol'da minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörtyol-Payas istikametindeki Çağlalık mevkisinde minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında araçta hasar oluştu, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Dörtyol- Payas istikametindeki Çağlalık mevkisinde minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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