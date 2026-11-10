Hatay Dörtyol\'da otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü ama araç kullanılmaz hale geldi

Hatay Dörtyol'da otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü ama araç kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörttaş Sahil Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü; olumsuzluk yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dörttaş Sahil Yolu üzerinde seyreden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inip itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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