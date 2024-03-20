Hatay Dörtyol'da PVC Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da PVC Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın Çıktı

Hatay Dörtyol\'da PVC Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir depoda PVC kapı ve pencere malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana geldi.

20.03.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PVC malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde PVC kapı ve pencere malzemeleri olan depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda maddi hasar oluştu.

Öte yandan depoda çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay Dörtyol'da PVC Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın Çıktı - Son Dakika

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