Hatay'da debinin arttığı Deliçay Deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte yamaçtaki ağaçlar suya devrildi. Heyelan anı ve yaşanan korku dolu panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış bölgedeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay Deresi'nin de debisi arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında ağaçlar suya uçtu. Kaymayla birlikte su kütlesinin yükseldiği ve vatandaşın panik yaşadığı anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı öğrenildi.