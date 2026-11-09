Hatay Erzin\'de yol kenarına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Hatay Erzin'de yol kenarına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzin-Osmaniye kara yolunun Kısık mevkisinde kontrolden çıkan bir otomobil, Hatay'ın Erzin ilçesinde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edilirken bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erzin- Osmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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