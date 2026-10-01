Hatay Güzelburç\'ta metruk iş yeri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

Hatay Güzelburç'ta metruk iş yeri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'da metruk iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Güzelburç Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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