Antakya\'da odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde odunlukta çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan bir evin odunluk kısmında çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta çıkan yangını gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından odunluk alan zarar gördü. - HATAY