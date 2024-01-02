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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
02.01.2024 - 09:05,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın boş arazide olan çöplük alanda çıktı. Yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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