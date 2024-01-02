Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın boş arazide olan çöplük alanda çıktı. Yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY
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