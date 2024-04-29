Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde çöplük alanda yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY
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