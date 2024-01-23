Hatay\'ın Arsuz ilçesinde otomobil yangını söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seyir halde ilerleyen otomobilde aniden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede yangını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY