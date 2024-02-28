Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Hatay\'ın Belen ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Sarımazı Mahallesi Ilıca deresi mevkiinde çıktı ve vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

28.02.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Ilıca deresi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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