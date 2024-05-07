Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY