Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay\'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

29.05.2024 09:33
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında; can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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