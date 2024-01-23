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Hatay'ın Erzin ilçesinde sondaj aracında yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'ın Erzin ilçesinde sondaj aracında yangın çıktı

Erzin ilçesinde su çıkarmak için yapılan sondaj çalışması sırasında araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Hatay\'ın Erzin ilçesinde sondaj aracında yangın çıktı
23.01.2024 - 08:57,
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Hatay'ın Erzin ilçesinde su çıkarmak için yapılan sondaj çalışması sırasında araçta yangın çıktı.

Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kısık mevkiinde su çıkarmak için sondaj çalışması yapıldığı esnada araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Yangını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında; sondaj aracında hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Erzin ilçesinde sondaj aracında yangın çıktı - Son Dakika


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