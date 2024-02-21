Hatay'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı, 1 kişi yaralandı

Hatay\'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı, 1 kişi yaralandı

Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı ve bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen bildirdi ve olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Hatay'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi D-817 Otoyolunda meydana geldi. Otoyolda seyir halde ilerleyen A.S. idaresindeki 31 AJZ 248 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manav tezgahına daldı. Manav tezgahındaki portakalların çevreye saçıldığı kazada tezgahta bulunan İ.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Erzin ilçesinde tır yol kenarındaki portakal tezgahına daldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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