Hatay\'ın Samandağ ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü

3.Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan çalılık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde çalılık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleler ederek kısa sürede yangını söndürdü. - HATAY