Hatay İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hatay İskenderun\'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarparak hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazada yaralanan vatandaşa müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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