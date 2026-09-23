Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 hırsızın ikinci motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 hırsızın ikinci motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

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Hatay Reyhanlı\'da maskeli 2 hırsızın ikinci motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı
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Hatay Reyhanlı'da 20 Eylül gecesi maskeli 2 hırsız, bahçe duvarından atlayıp avludaki motosikleti çaldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı vatandaş Kurban Bayramı öncesinde de bir motosikletinin çalındığını, bulunamadığını belirtti; polis çalışma başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yüzleri maskeli 2 hırsız, bahçe duvarından atlayarak girdikleri evin avlusundaki motosikleti çaldı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken Ahmet Bozar, Kurban Bayramı öncesinde de başka bir motosikletinin çalındığını ve onun da bulunamadığını söyledi.

Olay, 20 Eylül gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 2 hırsız bahçe duvarından atlayarak evin avlusuna girdi. Şahıslar ardından park halindeki motosikleti iterek bahçeden çıkartıp olay yerinden uzaklaştı. Gece saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Bozar, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Bozar'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"İstediğimiz sadece motorun bulunması, motosiklet bizim tek emeğimiz ve ekmek teknemiz"

Gece uyuduğu esnada 2 hırsız tarafından motosikletinin çalındığını ifade eden Ahmet Bozar, "Pazar günü gece saat 02.00 sıralarında biz uyuyorduk, annem bahçeye çıkıp çamaşırları alırken motorun olmadığını fark ediyor. Daha sonra annem bize haber verdi. Biz de kalkıp güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettik. Görüntülerde hırsızın bahçeye duvardan atlayarak girdiğini gördük. Dış kapıya doğru geliyor ve yaklaşık 15 dakika orada bekliyor. Daha sonra bir ses duyunca motoru kapının önünde bırakıp kaçıyor ve bir yere saklanıyor. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar gelip motoru alarak kaçıyorlar. Daha bulunmadı, şu anda yetkililerden istediğimiz sadece motorun bulunması. Bizim tek emeğimiz, ekmek teknemiz o. Ben kullanıyorum, yeri geldiğinde kardeşim kullanıyor, babam geldiğinde o kullanıyor. Benim daha önce de bir motorum vardı. Onu da çaldılar. Onun da şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu ikinci motorumuz ve o da şu anda yok. İkinci motorunuz ne zaman çalındı diye sorarsanız, Kurban Bayramı'ndan önce çalındı. Onu da bulamadık. Şu anda iki motorumuz da yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kurban BayramıMotosikletGüvenlik3. SayfaPolisBahçeEylülHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 hırsızın ikinci motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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