 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay Samandağ'da çadır yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Samandağ'da çadır yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde çıkan çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çadır kullanılamaz hale geldi ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay Samandağ\'da çadır yangını kontrol altına alındı
11.01.2024 - 12:36,
Abone Ol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen çadır yangını, ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir çadırda yangın çıktı. Bölge sakinlerinin 112'yi aramasıyla, olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın sonucunda çadır kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samandağ, Hatay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay Samandağ'da çadır yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35
Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma

Son Dakika
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35 Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da çadır yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement