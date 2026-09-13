Hatay Yayladağı'nda taş ocağı yemekhanesi yangında kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki taş ocağının yemekhanesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir tır ve bir motor zarar gördü, konteyner yemekhanesi kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde taş ocağının yemekhanesinde çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir tır ve bir motor zarar gördü.
Yangın, Bozlu Mahallesi'nde bulunan taş ocağının yemekhanesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle bir tır ve bir motor zarar görürken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Alevlere teslim olan konteyner yemekhanesi kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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