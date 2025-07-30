Havai Fişek Yakanlara Ağaç Dikme Cezası

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde havai fişek patlatıp yangın çıkaran iki kişi hakkında 100'er adet ağaç dikme cezası verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 29.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler A.F.V. ve A.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli A.F.V. ve A.A.'nın "Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek

mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak" şeklinde Adli Kontrol Tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk

edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında "Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 100'er adet ağaç dikme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği kaydedildi. - BURSA