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Havalimanında ele geçirilen 309 jako papağanı koruma altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen Kongo'dan transit olarak getirilen ve ülkeden çıkışı kısıtlanmış olan 309 adet jako papağanı koruma altına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 4 Ağustos 2024 tarihinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan operasyonda 5'i ölü toplam 309 papağan ele geçirilmişti. Ülkeye transit olarak getirilen kargodaki canlıların evrakları incelendiğinde, uluslararası dolaşımı ve ticareti için zorunlu olan 'CITES' belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yakalanan kuşların Tayland ve Irak'a gönderileceği öğrenilmiş ve nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin Poicephalus gulielmi (Jardine) papağan türü için düzenlenmiş belgelerinin olduğu, ancak papağanların Kongo'dan çıkışı kısıtlanmış olan Jako türüne ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler tarafından papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Bir süre özel bir alanda tutulacak olan papağanlar ardından kalıcı olarak belirlenecek yaşam alanlarına gönderileceği öğrenildi.