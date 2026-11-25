İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen yolcuların taşıdığı bavullarda tekstil ürünlerine emdirilmiş halde toplam 20 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olduğu belirlenirken, 2 İranlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda narkotik uygulaması gerçekleştirildi. İran Airtour Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın bagajları, uçağın havalimanına inişinin ardından kontrol edildi. X-ray taramalarında, İran pasaportu taşıyan Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bagajda şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Tekstil ürünlerine emdirilmiş halde bulundu

Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani'nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.

Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 80 milyon lirayı aşıyor

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.