Havran\'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ş.C.U. yönetimindeki 10 AE 568 plakalı otomobil Havran ilçesi Kobaklar Mahallesi Ayrancı mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR