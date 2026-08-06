Tavuk yüklü tır, önündeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde canlı tavuk yüklü tırın önündeki kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.20'de Ankara-Samsun kara yolu Havza Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Bohan'ın kullandığı 14 AEB 890 plakalı canlı tavuk yüklü tır, aynı istikamette seyreden Bahri Güdü idaresindeki 61 K 5068 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Samet Bohan ile araçta bulunan Fatih Aydın kabinde sıkıştı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.