Hawaii'nin güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Hawaii'nin güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hawaii\'nin güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'ye bağlı Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güneyindeki Pahala bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem 36.8 km derinlikte gerçekleşti ve tsunami uyarısı yapılmadı.

09.02.2024 23:58  Güncelleme: 23:59
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ABD'ye bağlı Hawaii'nin güneyindeki Pahala bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'ye bağlı Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güneyindeki Pahala bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 36.8 km derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. - HAWAİİ

Kaynak: İHA

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