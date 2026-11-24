Hawaii'de Kilauea Yanardağı 57. kez patladı, lavlar 200 metreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık 2024'ten bu yana süren aktivitesinde 57. kez patladı; sabah saatlerinde püsküren lavlar 200 metre yüksekliğe ulaştı ve püskürme yaklaşık 6 saat sürdü. Yanardağın 2018'de yaklaşık 3 ay süren patlamalarında 700'den fazla ev yok olmuştu.
ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 57'nci kez patlayarak 200 metre yüksekliğe lav püskürttü.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana 57'nci kez patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sırasında püsküren lavlar, 200 metre yüksekliğe ulaştı. Lav püskürmesi yaklaşık 6 saat sürdü.
2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu
Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.
Kaynak: İHA
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