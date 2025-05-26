Haylaz Kedinin Motosiklet Macerası

Haylaz kedi, motosikleti böyle devirdi

BARTIN - Bartın'da inanılması güç olay yaşandı. Araçlar arasında gezinen bir kedi motosikleti devirdi.

Bartın Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir erkek kuaförü önünde gezinen kedi önce bir otomobilin ön kaputunun üzerine çıktı. Ardından ise aşağıya inerek motosiklete çıktı. Tekrar yere inmeye çalışan kedi, bu esnada motosikleti devirdi.

Kedi panikledi, müşteri şaşırdı

Motosikletin devrilmesi ve çıkan ses nedeniyle panikleyen kedi hızla alandan uzaklaşırken, orada bulanan bir müşteri ise devrilen motosikletin çarparak hareket ettirdiği başka motosikleti tutmaya ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Motosikletin devrilmesine anlam veremeyen müşteri ve işyeri çalışanmarı, güvenlik kameraları incelemesiyle gerçeği anladı.Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, "Güvenlik kameraso dlmasaydı, kedinin devirdiğine inanmazdım" yorumlarına neden oldu.