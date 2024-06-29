Haymana'da kereste deposu ve ahır alev alev yandı
ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan yangında bir kereste deposu ve ahır alevlere teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesi Yakacık Mahallesi 3605. Sokak'ta bulunan bir kereste deposu yandı. Deponun yanında bulunan bir ahır ise yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yangına müdahale ederken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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